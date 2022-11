Auto si schianta contro un muro: quattro feriti, gravissimo un 25enne

Grave schianto poco dopo le 12 di oggi, 27 novembre, Follina all'incrocio tra via Bernardi e via De Mari. Una Fiat Punto, condotta da I. L., un 20enne di Cison di Valmarino, che procedeva lungo via Bernardi in direzione dell'incrocio con via De Mari, nello svoltare a sinistra per via De Mari, è andato a sbattere frontalmente con un'abitazione.

All'interno dell'autovettura erano presenti, oltre al conducente, lievemente ferito, altri quattro passeggeri, tutti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni e residenti in zona: si tratta di N.S. ragazza 18enne, C.A. 21enne, P.B. ragazza 20enne. Un 25enne è rimasto gravemente ferito e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, mentre gli altri sono rimasti lievemente feriti. Nell'abitazione al momento dell'incidente non era presente nessuno.