Schianto frontale camion-suv, automobilista miracolato

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 ottobre, poco dopo le 10.15 di lunedì, a Fontanelle, lungo la strada provinciale 15 che in quel tratto prende il nome di via Roma a Fontanelle. Uno scontro frontale ha interessato un’auto e un camion. Ad avere la peggio è stato l’automobilista che ha riportato però lesioni lievi. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza entrambi i mezzi, mentre il conducente dell’auto è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale, al Ca' Foncello. Illeso il conducente del mezzo pesante. Gli agenti della polizia stradale di Treviso, intervenuti per i rilievi del caso, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.