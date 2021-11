Camion si rovescia in un fossato, al lavoro i vigili del fuoco

Se l'è cavata con un forte spavento e lesioni per fortuna molto lievi l'autotrasportatore, B.D., un romeno di 50 anni, che nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 novembre, è stato protagonista di un incidente a Fontanelle, in via Roma, la sp 15. Il camion su cui viaggiava stava trasportando alcuni grandi pannelli di legno e si è ribaltato in un fossato a bordo strada. L'autista è stato trasportato con l'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Al lavoro per recuperare il mezzo i vigili del fuoco di Motta di Livenza con l'ausilio dell' autogru di Treviso. Il traffico è rimasto a lungo bloccato.