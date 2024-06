Doppio schianto sulle strade durante Spagna-Italia, cinque feriti

Mentre più di mezza Italia era davanti alla tivù per seguire Spagna-Italia agli Europei, proprio durante la partita, non sono mancati alcuni incidenti stradali nella Marca, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il primo è avvenuto alle 21.10 circa in via Roma a Fontanelle e ha visto il coinvolgimento di due auto, con un bilancio complessivo di cinque feriti. Intervenute ambulanze del Suem 118 e le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Motta di Livenza e Conegliano che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto una persona rimasta incastrata. Tutti e cinque i feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem, intervenuti anche con l’automedica e trasferiti in ospedale con l’elicottero e ambulanze tra gli ospedali di Treviso e Oderzo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Sempre intorno alle 21, di giovedì 20 giugno, altro incidente in via Cesare Battisti ad Istrana per un’auto finita rovesciata: fortunatamente incolume il conducente. I pompieri intervenuti da Treviso hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.