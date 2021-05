Cade dalla bici per un malore, muore ciclista

E' stato probabilmente colto da un malore mentre si trovava in sella alla sua bici: cadendo a terra ha violentemente sbattuto la testa, perdendo i sensi. Tragedia nella mattinata di oggi, poco dopo le 9, a Fonte Alto, in via Belli. A perdere la vita un ciclista di cui ancora non sono state rese note le generalità. Sul posto intervenuto l'elicottero e un'ambulanza del Suem 118: medico e infermieri han cercato di fare il possibile per salvargli la vita, purtroppo inutilmente. Intervenuti in via Belli anche gli agenti della polizia locale. Sarebbe da escludere per ora il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente. Probabilmente la Procura di Treviso disporrà un esame autoptico.