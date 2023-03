Scontro tra due auto, ferita una 29enne

Non ha miracolosamente avuto conseguenze gravi l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 30 marzo, a Fonte, nei pressi delle cantine Dal Bello, in via don Ceccato. Lo scontro ha coinvolto due auto. Uno dei due automobilisti è rimasto illeso mentre una ragazza 29enne, originaria del padovano e residente a Pieve del Grappa, è stata portata a Castelfranco per le valutazioni del caso. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 oltre alla polizia locale che ha svolto i rilievi del caso.