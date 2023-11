Autocisterna di latte esce di strada, autista miracolato

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 9 novembre, poco dopo le 10.20 a Fonte in via Castellana. Una autocisterna che stava trasportando un carico di latte è uscita di strada finendo nel fossato e capovolgendosi poi contro la recinzione e la siepe di un'abitazione. Fortunatamente nessuno si trovava nel cortile della casa mentre l'autista è riuscito ad uscire sulle sue gambe dall'abitacolo del mezzo pesante, del tutto illeso. Intervenuti in via Castellana medico e infermieri del Suem di Crespano oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del mezzo pesante. La circolazione lungo via Castellana è rimasta a lungo interrotta con deviazioni del traffico da parte della polizia locale. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato.

Un altro incidente è avvenuto alle 7.30 di stamattina sul Menarè, tra Conegliano e Vittorio Veneto. A scontrarsi tra una Hyundai Tucson e un camioncino per la raccolta dei rifiuti. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Conegliano; ad avere la peggio è stato l’autista del camion che ha riportato solo lievi ferite.