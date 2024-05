Finisce fuori strada con l'auto, 63enne grave in ospedale

Forse per un malore, o a causa del maltempo che stava colpendo la zona, ha perso il controllo della sua auto, una vecchia Fiat 500, che è uscita di strada, finendo la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 30 maggio, a One' di Fonte, in via Asolana, strada che porta a Villa d'Asolo. Coinvolto un 63enne della zona che è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei medici del Suem 118. Il ferito è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso e quindi ricoverato con una prognosi che attualmente è riservata. A svolgere i rilievi del caso sono stati i carabinieri della Compagnia di Asolo. Inevitabili i disagi alla circolazione, con code in entrambe le direzioni di marcia.

E' invece rimasto miracolosamente illeso il 20enne che nella tarda serata di mercoledì 29 maggio, verso le 23 circa, ha perso in controllo della sua Mini Cooper che è finita fuori strada (ad una curva il mezzo ha tirato dritto), devastando una recinzione. Il giovane non ha riportato lesioni.