Schianto frontale tra due auto: 39enne incastrato tra le lamiere

Grave incidente stradale venerdì mattina, 29 luglio, in Via Venezia a Resana. Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro e uno dei due conducenti é rimasto incastrato tra le lamiere della vettura.

Estratto dai vigili del fuoco, N.I. 39enne di origini straniere, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Il personale del Suem 118 era partito da Castelfranco Veneto in codice rosso ma, una volta arrivati sul posto, le condizioni del ferito sono apparse subito meno gravi del previsto. Alla guida della seconda auto coinvolta nello schianto c'era C.V. una 23enne di Resana portata per accertamenti in ospedale a Castelfranco Veneto con una seconda ambulanza intervenuta a supporto. Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita ma la viabilità lungo Via Venezia ha subito importanti rallentamenti in mattinata.