Schianto con il furgone nella notte, ricoverato in ospedale

Nella tarda serata di sabato 3 ottobre un furgone Ford è finito fuori strada in Via Vittorio Veneto a Codognè. Uscendo di strada il veicolo ha divelto alcuni pali della luce, riportando danni molto ingenti.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima di mezzanotte, alle 23.30. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Conegliano per mettere il mezzo in sicurezza e ristabilire l'illuminazione saltata dopo che il furgone aveva divelto i pali della luce. L'uomo alla guida del mezzo è stato ricoverato in ospedale a Conegliano con un codice di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Per verificare l'esatta dinamica e le cause che hanno portato all'incidente in Via Vittorio Veneto è intervenuta anche una volante dei carabinieri.