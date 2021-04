Furgone contro scuolabus: i vetri del finestrino finiscono addosso ai bimbi

Incidente nella mattinata di giovedì 22 aprile in Via Bornia: l'autista alla guida del furgone non si è fermato ed è riuscito a fuggire. I due studenti che erano a bordo stanno bene

Ricerche in corso per trovare il guidatore del furgone "pirata" che ieri mattina, giovedì 22 aprile, si è dato alla fuga dopo essersi scontrato con uno scuolabus in Via Bornia a Fontanelle.

L'incidente è avvenuto verso le 7 di mattina: i due mezzi viaggiavano in direzione opposta lungo la stretta strada che collega la frazione di Lutrano con quella di Fontanellette. Il guidatore del furgone Daily ha urtato lo scuolabus perdendo lo specchietto laterale nell'impatto. I danni più gravi sono stati però per lo scuolabus: nell'impatto tra i due veicoli il finestrino sul lato del guidatore è esploso in mille pezzi. I vetri sono finiti addosso all'autista e ai due bambini che erano a bordo del mezzo. Nessuno è rimasto ferito gravemente ma entrambi gli studenti hanno preso un forte spavento. Tra i capelli e sui vestiti i bimbi erano pieni di schegge di vetro. Il sindaco Ezio Dan è stato subito informato dell'accaduto e, ai nostri microfoni, ha commentato gli ultimi sviluppi sulle ricerche del furgone "pirata" da parte delle forze dell'ordine: «Sarà molto difficile risalire all'identià del guidatore. In zona non ci sono videocamere e la telecamere interna dello scuolabus non riesce a riprendere anche l'esterno. Nell'impatto il furgone ha perso lo specchietto ma ci sono pochi altri elementi utili per rintracciarlo. Per fortuna per l'autista e i due bambini a bordo non ci sono state conseguenze gravi se non un grande spavento».