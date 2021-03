Incidente in A4: furgone contro un tir, due morti

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto verso le 18.30 di oggi, mercoledì 31 marzo, lungo l'autostrada A4. Le vittime, in base alle prime informazioni, sarebbero il conducente e il passeggero di un furgone che, mentre viaggiava nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto, ha tamponato violentemente un tir, finendo schiacciato. I mezzi stavano procedendo in direzione Trieste. Sul posto sono intervenute le ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le due persone rimaste incastrate nell'abitacolo del furgone. Alla fine, purtroppo, i medici del Suem ne hanno dichiarato il decesso.

Lo schianto potrebbe essere indirettamente collegato a un altro incidente che si era verificato poco prima, un paio di chilometri più avanti: un tamponamento fra due mezzi pesanti, in cui è rimasto ferito un camionista, che ha creato coda e rallentamenti. Pochi minuti più tardi è sopraggiunto il furgone: è possibile che il conducente si sia trovato di fronte il rallentamento e non sia riuscito a frenare in tempo. Sui luoghi dell'incidente sono arrivati anche il personale ausiliario di Autovie e la polizia stradale. Al momento (19.45) è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Trieste. Si segnalano code tra Meolo e San Donà di Piave. I veicoli vengono reindirizzati per la A27 alla A28 dalla Tangenziale di Mestre e dal Passante con rientro a Portogruaro.

Autovie ha comunicato che per tutto il pomeriggio di oggi il traffico in A4 è stato intenso a causa del ritorno dei mezzi pesanti dal Nord Italia verso il centro-est Europa per le festività pasquali. Si sono formate code a tratti, segnalate dai pannelli a messaggio variabile. È stato durante la fase di riassorbimento di una coda che si è verificato il tamponamento tra i due tir e, successivamente, quello mortale tra il furgone e l'autoarticolato.