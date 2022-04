Si schianta fuori strada con il furgone e poi scappa

Alle ore 7 di oggi, lunedì 18 aprile, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti a Mogliano Veneto, in via Altinia, per il recupero di un furgone ritrovato incidentato all'interno di un fossato a bordo strada. L'elemento più particolare di questo intervento è però stato i fatto che sul posto, al momento del recupero del mezzo danneggiato nella sua parte anteriore, non fosse presente il conducente. Tra le ipotesi quella che la persona alla guida potesse essere in stato alterato dall'alcol al momento dell'incidente e che sia quindi fuggita per non incorrere in un ritiro della patente. Viste le modalità del sinistro non è inoltre dato sapere le condizioni di salute di chi era alla guida. In ogni caso, grazie alle verifiche sulla targa che faranno risalire al proprietario del mezzo, presto emergerà tutta la verità.