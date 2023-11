Scontro tra due auto e un camioncino, quattro feriti lievi

Quattro feriti fortunatamente lievi, due uomini e una donna accompagnati dalle ambulanze del Suem 118 all'ospedale di Conegliano, e uno dei coinvolti che ha rifiutato il ricovero. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 8 novembre, al confine tra San Fior di sotto e Pianzano di Godega di Sant'Urbano, lungo la bretella che conduce al casello dell'autostrada A28. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale un camioncino, finito su un fianco di traverso lungo la carreggiata, si è scontrato con due auto che sono finite contro il guard rail. L'incidente è accaduto all'incrocio tra via Baver, rimasta temporaneamente chiusa al traffico, e via Calbassa. Intervenuti per le deviazioni del caso anche i carabinieri mentre per il recupero e la messa in sicurezza dei mezzi sono giunti i vigili del fuoco di Conegliano.

"Via Baver e’ ultimamente molto trafficata" ci spiega un cittadino che vive zona "I residenti sono arrabbiati perché la stradina di campagna deve sopperire alla chiusura della provinciale, via Pianzano, a causa di lavori relativi alla posa di nuove tubazioni e fognature che dureranno per molto tempo ancora. Si presume per fine novembre". La bretella è stata in passato teatro di gravi incidenti stradali, anche mortali.