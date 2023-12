Finisce con l'auto nel fosso e resta incastrato nell'abitacolo: 38enne in ospedale

Un ferito grave nell'ennesimo incidente stradale sulle strade della Marca, avvenuto questa volta nella notte tra il 24 e 25 dicembre a Gorgo al Monticano. A finire fuori strada un 38enne veneziano alla guida di una Mini Cooper finita nel fosso a bordo strada all’incrocio tra via San Francesco e via Palugai.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte, sulla Provinciale 119 che collega Gorgo ai centri di Piavon e Chiarano. Il 38enne, dopo essere finito nel fosso, è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto. Estratto dalla lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco, F.M., residente a Chiarano, è stato affidato al personale di Treviso Emergenza e trasportato in ambulanza all'ospedale Ca’ Foncello. Le sue condizioni sono gravi a causa di un politrauma ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge.