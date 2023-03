Auto si schianta contro un albero: due ragazze morte, gravi due giovani

Due ragazze morte, un giovane gravissimo, in lotta tra la vita e la morte al Ca' Foncello di Treviso, e un altro in condizioni molto serie. E' il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la scorsa mezzanotte, tra sabato e domenica, a Gorgo al Monticano, lungo via Sant'Antonino, all'altezza del civico 47. Un'auto, forse a causa dell'alta velocità, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro un albero a bordo strada. A perdere la vita una 19enne di origini greche residente a Ponte di Piave, Eralda Spahllari, ex studentessa della scuola Lepido Rocco di Motta di Livenza e cameriera, e una 17enne da Oderzo, Barbara Brotto. Entrambe erano sedute sui sedili posteriori. Gravemente feriti il guidatore del mezzo, M.T., un 19enne residente a Pravisdomini ma nato a Portogruaro che si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e un 18enne da Motta di Livenza, D.C., trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni molto serie.

I quattro giovani erano a bordo di una Bmw 420 che procedeva da Motta di Livenza in direzione di Gorgo al Monticano: stavano trascorrendo la serata insieme ad alcuni amici. La berlina è improvvisamente sbandata finendo fuori dalla sede stradale e andando poi a finire la sua corsa contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e svolgere i rilievi di legge di questa doppia tragedia. Dall'inizio dell'anno sono dodici le vittime della strada in provincia di Treviso. Sulla doppia tragedia di Gorgo al Monticano la Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta. Saranno acquisiti gli esami tossicologici del guidatore del veicolo su cui viaggiavano le due vittime.

Vengono sentiti in queste ore dai carabinieri anche altri quattro giovani che, a bordo di Volkswagen Polo, insieme ai quattro coinvolti nel sinistro pare si stessero recando a trascorrere la serata insieme in zona. Al vaglio anche eventuali telecamere presenti nella zona.