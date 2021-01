Esce di strada con l'auto: stava guidando sotto l'effetto di alcol e cocaina

La Stazione carabinieri di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e sostanza stupefacente, un 40enne del posto. L'uomo, la notte del 10 gennaio scorso, era alla guida della propria auto quando nei pressi di Resana è improvvisamente uscito di strada senza fortunatamente riportare ferite. All'esito degli accertamenti svolti è risultato però che l'indagato, al momento dell'incidente, stava guidando con un tasso alcolemico di 1.54 g/l e sotto l'influenza di cocaina. Inoltre, l'uomo è poi stato anche sanzionato per la violazione delle attuali disposizioni in materia di prevenzione sanitaria in quanto trovato fuori dal comune di residenza e dopo l'orario consentito per gli spostamenti.