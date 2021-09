Auto investe dei ciclisti nella notte: grave un 21enne e mezzo divorato dalle fiamme

E' il 21enne F.F. di Monza il ragazzo rimasto gravemente ferito, nella notte tra venerdì e sabato, lungo via Scattolin nella zona industriale di Quinto. Il giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta insieme ad altri amici, verso le 2.45 è stato improvvisamente travolto da una piccola utilitaria di colore rosso che, dopo averlo travolto, ha colpito il muretto di un marciapiede per poi incendiarsi e venire in pochi minuti divorata dalle fiamme. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme con dello schiumogeno, ed il Suem 118 per prestare le prime cure al ragazzo che, viste le gravi lesioni riportate nello scontro, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo essere stato intubato sul posto. Ancora poco chiare, invece, le reali dinamiche di quanto accaduto, ma sul luogo dell'incidente è poi dovuta intervenire anche la polizia stradale per sedare una rissa che si era scatenata tra diversi ragazzi.

