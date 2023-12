Auto esce di strada e prende fuoco, due giovani ricoverati in ospedale

Attimi di grande paura all'alba della vigilia di Natale per due giovani di 21 e 18 anni, finiti fuori strada in Viale Felissent a Treviso. Erano da poco passate le 5 di mattina quando la Fiat 500 con a bordo un 21enne e una 18enne della zona è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Violentissimo lo schianto che ha svegliato i residenti della zona. Subito dopo l'auto ha preso fuoco, venendo avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Fortunatamente i due giovani, entrambi feriti, sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto, oltre al personale del Suem 118 che ha portato il 21enne e la 18enne al Ca' Foncello, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e i carabinieri di Treviso che hanno svolto i rilievi di legge.