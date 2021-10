Furgone tampona camion fermo in sosta, morto sul colpo

Grave incidente verso le 4.30 di oggi, martedì 19 ottobre, nel tratto autostradale a tre corsie della A4 in direzione Trieste, all'altezza del Comune di Roncade, al chilometro 407. Un furgone con targa rumena ha tamponato un autoarticolato di provenienza slovena fermo lungo la piazzola di sosta. Nell’impatto è morta una donna che viaggiava nel furgone, mentre un uomo, presumibilmente il conducente del mezzo stesso, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre dal Suem 118.

Sul posto la polizia stradale, l'ambulanza, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso. Il conducente dell'autoarticolato è rimasto illeso. Trasportava carta da macero, mentre l'altro mezzo, quello che gli è piombato addosso, aveva un carico di componenti metallici. Per consentire l’arrivo dei soccorsi sono state chiuse la corsia di marcia e quella veloce nel breve tratto dell’incidente, mentre i veicoli potevano proseguire sulla terza corsia. Non si sono verificate code e non è stato necessario chiudere l’autostrada. La situazione è tornata alla normalità verso le 7 quando la carreggiata è stata completamente liberata dai detriti e dal carico dei mezzi finito in strada.