Si schianta contro un'abitazione, 22enne muore sul colpo

Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte del 24 ottobre a causa di un grave incidente stradale avvenuto vicino a Sedico, in provincia di Belluno. Si tratta di Alessandro Tabaku, di Codognè, dipendente di Luxottica da circa otto mesi, che è morto sul colpo. Dai primi accertamenti sulla dinamica svolti dai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, intorno alle 5,30 il 22enne avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva a velocità sostenuta la SR 203 Agordina, schiantandosi contro il muro di un'abitazione, forse per evitare lo schianto contro un animale di grossa taglia, forse un cervo o un capriolo. L'auto, dopo l'impatto violento, si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del Suem che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.