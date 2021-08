Investito da un'auto mentre attraversa la strada: anziano perde la vita

Tragedia nella mattinata di sabato 7 agosto a Casale sul Sile: Bruno Zanon, ex vigile in pensione, è stato travolto da un'auto guidata da un 75enne della zona. Traffico in tilt: sul posto polizia, Suem 118 e il sindaco Stefano Giuliato

Traffico in tilt a Casale sul Sile per un grave incidente costato la vita ad un pensionato, investito da un'auto mentre attraversava la centralissima Via Roma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.45 di sabato 7 agosto.

A perdere la vita il 79enne Bruno Zanon, ex vigile in pensione, travolto nelle vicinanze della tabaccheria "Alquasitutto" da un'auto con al volante L.G., 75enne residente a Casale sul Sile. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed automedica insieme gli agenti della polizia stradale. Le operazioni di rianimazione sono andati avanti per circa 45 minuti. Nonostante i soccorsi, Bruno Zanon ha perso la vita sul colpo, violentissimo l'impatto che lo ha lasciato riverso sull'asfalto sotto gli occhi attoniti dei passanti. Le prime a soccorrerlo sono state due dipendenti della vicina impresa di pompe funebri. Un sabato mattina trasformatosi in tragedia che ha causato non pochi disagi alla viabilità. Lunghe code e circolazione in tilt già dalle ore 11 nei dintorni di Via Roma: sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale per regolare il traffico e deviare i percorsi di auto, bus e corriere. Insieme a loro anche il sindaco Stefano Giuliato, intervenuto per un sopralluogo nella zona dell'incidente. Zanon, volontario dell'Auser, aveva lavorato fino alla pensione come agente di polizia locale a Casier mentre negli ultimi tempi era impegnato come nonno vigile proprio a Casale sul Sile.