Investito in bici sulla Noalese: grave un 85enne

Ennesimo grave episodio di cronaca sulle strade della Marca: domenica mattina, 21 agosto, verso le 8.45 un pensionato trevigiano di 85 anni, E.R. è stato investito da un'auto davanti alla chiesa di San Giuseppe a Treviso. Violentissimo l'impatto: l'anziano, in sella alla sua bicicletta, è stato sbalzato in mezzo alla strada dopo essere finito contro il parabrezza dell'Alfa Romeo guidata da M.P., 70enne del luogo. Il ciclista 85enne, subito dopo l'impatto, ha perso conoscenza fino all'arrivo dei soccorsi.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, intervenuta con il personale medico sul luogo dell'incidente. Le immagini delle videocamere di sorveglianza potrebbero essere fondamentali per chiarire le cause dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che sia l'85enne in bici che il 70enne in auto viaggiassero nella stessa direzione (verso l'aeroporto). Dopo l'impatto l'Alfa Romeo ha terminato la sua corsa contro un palo della luce a bordo strada. L'ambulanza del Suem118 ha trasportato l'85enne al Ca' Foncello di Treviso. Ricoverato in gravi condizioni, l'uomo resta in prognosi riservata. Il conducente dell'auto, subito dopo l'incidente, non aveva richiesto l'aiuto del Suem 118 ma dopo pochi minuti è stato portato in pronto soccorso in codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.