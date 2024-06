Schianto tra due auto sulla Postumia: in ospedale un 21enne e un 50enne

Vigili del fuoco al lavoro alle 7 di venerdì mattina, 14 giugno, per un violentissimo schianto tra due auto in via Nazario Sauro a Istrana: i due autisti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto lungo la Postumia, nel tratto in cui la strada regionale prende il nome di via Sauro. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto hanno estratto dalle lamiere i due conducenti, un ragazzo di 21 anni e un 50enne. Affidati alle cure del personale sanitario, i due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale a Treviso. Sul posto la polizia stradale ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. L’intervento dei soccorritori è terminato verso le 8.40, inevitabili i rallentamenti e i disagi alla viabilità lungo la Postumia.