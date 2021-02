Scontro tra auto e Harley Davidson, 26enne gravissimo

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° febbraio, a Istrana lungo la Castellana, nei pressi di villa Lattes. Un 26enne di Vedelago, F.D.N., in sella ad una Harley Davidson, si è scontrato con una Opel Grandland, condotta da un 38enne di Istrana, L.T.. In base a quanto ricostruito dalla polizia locale l'auto e la moto viaggiavano in direzione di Vedelago e lo scontro sarebbe da addebitare ad un sorpasso tentato dal centauro che non si sarebbe reso conto della svolta verso sinistra (in direzione di via Divisione Julia) che l'automobilista si apprestava ad effettuare. Il 26enne ha riportato lesioni molto serie e si trova ricoverato al Ca' Foncello di Treviso: la prognosi è per ora riservata. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato.