Schianto tra camion, Yaris e la Maserati di un imprenditore: traffico in tilt

Non ha fortunatamente provocato feriti ma certamente pesanti conseguenze al traffico l'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, 15 maggio, intorno alle 8.30 circa, a Istrana lungo via Filzi, all'incrocio con via Risorgimento, all'altezza del sottopasso ferroviario. Nel sinistro sono rimaste coinvolte la Maserati Ghibli, guidata da un imprenditore edile di 52 anni, un mezzo pesante della Montesel servizi di Conegliano, condotto da un 58enne di Volpago e una Toyota Yaris con al volante una 23enne di Padova. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Istrana. A innescare la carambola sarebbe stata, secondo una prima ricostruzione, la Maserati che è fuoriuscita da via Risorgimento svoltando verso sinistra, nonostante l'obbligo di svolta a destra. Una colonna di veicoli, guidata dal camion, ha lasciato passare l'auto ma dal vicino semaforo è sopraggiunta la Yaris che ha urtato la fuoriserie, finita contro il camion. Al vaglio per ulteriori accertamenti, oltre a testimoni e automobilisti, anche le telecamere presenti della zona. Il traffico lungo l'arteria che collega Istrana a Badoere di Morgano, è rimasto a lungo bloccato: la circolazione è potuta riprendere normalmente solo dopo circa un'ora quando è stato possibile rimuovere i mezzi danneggiati.

In mattinata un incidente, probabilmente causato dalla pioggia battente, ha paralizzato anche la strada Noalese, tra Quinto e Treviso, all'altezza dei ristorante "Alla Moncia". Coinvolte quattro auto, due delle quali si sono scontrate frontalmente. Le altre le hanno tamponate nella carambola. Nessun ferito ma code per chilometri.