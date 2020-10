Tragedia in Trentino, trevigiana morta in un incidente

Tragico schianto sulla bretella della Piana Rotaliana per una coppia veneta in Trentino. Gabriella Pettenon, 59enne padovana ma di origini trevigiane (in particolare di Riese Pio X), ha perso la vita. I due, marito e moglie residenti a Borgoricco in provincia di Padova, si trovavano a bordo di una Nissan Qashquai e viaggiavano in direzione sud sulla provinciale 235 quando all'altezza della rotatoria di Zambana Vecchia, nel Comune di Lavis, si sono scontrati con un un camion Daily furgonato che viaggiava nella direzione opposta.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. Quello che si sa è che l'impatto è avvenuto nella corsia opposta a quella in cui viaggiava il camion, in un tratto in cui le due corsie sono separate dalla doppia linea continua. Alla guida in quel momento c'era il marito, classe '59, ora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all'ospedale Santa Chiara di Trento insieme all'uomo alla guida del camion, un cittadino rumeno di 55 anni residente a Spormaggiore.

Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. L'intervento delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco volontari di Lavis è stato immediato. I soccorritori, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero con a bordo il medico rianimatore. La donna però è deceduta sul posto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.