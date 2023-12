Schianto frontale tra auto a Lentiai, grave una 58enne trevigiana

Poco prima delle 17 di sabato scorso. 30 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 1 in località Lentiai nel Comune di Borgo Valbelluna per un incidente tra due auto e il coinvolgimento di una terza: cinque persone sono rimaste ferite, tra cui quattro donne e un uomo. I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre e con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’autovettura su cui viaggiavano quattro persone, due di loro, tra cui una donna rimasta gravemente ferita. Si tratta di una 58enne di Montebelluna, F.M., al volante di una Citroen su cui viaggiavano altre due persone. Ferito anche l’autista dell’altra auto. Illeso il conducente dell’auto coinvolta in modo parziale. Tutti i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti da cinque ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico della provinciale rimasta chiusa per circa due ore ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19:45.