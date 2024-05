Investe con l'auto un 16enne in bici e scappa, "pirata" subito identificato

Ha travolto un ragazzino di 16 anni che viaggiava in sella alla sua bici e si è poi dileguato. L'incidente è avvenuto venerdì sera, 10 maggio, a Bessica di Loria, in via Cantoni di Sotto, alle ore 19.30 circa. Ad investire il giovanissimo è stata una Peuget 208, il cui conducente si è dato poi alla fuga, senza prestare soccorso al ciclista. Il 16enne, soccorso da automedica e ambulanza del Suem 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il "pirata della strada" è stato individuato dai carabinieri grazie agli accertamenti svolti sul luogo dell'incidente. Si tratta di un 28enne del luogo che ha ammesso le sue responsabilità e sarà denunciato per omissione di soccorsi e fuga da incidente stradale.

In precedenza alle 18.30 circa, a Cordignano, all'incrocio tra via del Lavoro e via Piave, si è registrato un incidente stradale tra una Nissan Juke condotta da 40enne e una bici con in sella un 25enne, ferito lievemente e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Vittorio Veneto. Sembrerebbe che l'autovettura fosse ferma allo stop ed il velocipede nell'atto di svoltare a sinistra ha invaso la corsia, andando a schiantarsi contro il veicolo. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Cordignano per i rilievi del caso.

Alle ore 19.30, a Cimavilla di Codognè, lungo via Cadore Mare all'incrocio con via Rigoni Stern un sinistro ha coinvolto una Citroen C3 con alla guida un 74enne che per cause in corso accertamento è andato a colpire una moto Yamaha Drugster con in sella un 42enne. Il motociclista è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con varie lesioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. A svolgere i rilievi giunta una pattuglia dei carabinieri di Codognè.