Auto sbanda, finisce fuori strada e si capovolge: tre giovani feriti

Grave incidente stradale intorno all'una della scorsa notte, quella del 4 luglio: un'auto, forse a causa dell'alta veklocità, è sbandata e si è capovolta fuori strada in via Balbi (all'altezza del civico 49), a Loria. Il bilancio è stato di tre feriti ma miracolosamente nessuna vittima. La squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, intervenuta sul posto, dopo aver messo in sicurezza l'auto ha soccorso le tre persone a bordo: tre ragazzi. Tutti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118, giunti con automedica e ambulanze. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 3, con il recupero del mezzo incidentato.

La Peugeot 306, in base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che hanno svolto i rilievi del caso, era condotta da un 23enne di Asolo con a bordo una 18enne sul sedile passeggero anteriore del veicolo ed una 16enne su quello posteriore. I primi due sono stati trasportati presso l' ospedale di Castelfranco Veneto per le cure del caso, la 16enne, del bellunese, è stata trasportata con ambulanza presso l'ospedale di Treviso in più gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.