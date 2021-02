Scontro tra camion all'alba, feriti i due autotrasportatori

Non ha fortunatamente provocato feriti gravi l'incidente avvenuto all'alba di oggi, giovedì 11 febbraio, poco dopo le 6, a Mansuè lungo la strada che conduce a Portobuffolè, all'incrocio con via Castella. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due mezzi pesanti. Un mezzo stava trasportando torba ed era condotto da un 52enne lituano mentre un 24enne di Gorgo al Monticano, G.A., era al volante di un camion che trasportava pannelli di legno. L'autotrasportatore straniero è rimasto quasi illeso mentre il giovane è stato accompagnato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale di Oderzo per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti fino alla tarda mattinata con lunghe code nella zona. Per i rilievi del caso sono giunti i militari del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano.