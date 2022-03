Travolta da un furgone, gravissima una 43enne

Una 43enne di origini marocchine, H.L., è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 1° marzo, attorno alle 9.30 circa a Mansuè, in via Cornarè. La donna, residente nella zona, è rimasta travolta da un furgone in transito, riportando lesioni serie. Intervenuta sul posto un'ambulanza del Suem 118 che ha accompagnato la straniera al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Sull'incidente ha svolto accertamenti la polizia locale.