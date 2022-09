/ Via Portobuffolè

Attraversa la strada e viene travolto da un'auto: muore un 57enne

L'incidente alle 6.20 di stamattina, 13 settembre, a Mansuè, in via Portobuffolè. L'uomo, un cittadino bosniaco residente nella zona, è stato investito da una Renault Captur con alla guida un 73enne. Inutili i soccorsi del Suem 118. Per i rilievi intervenuti i carabinieri di Conegliano