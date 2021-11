Travolta da un'auto, gravissima una 55enne

Un grave incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, 2 novembre, a Mareno di Piave, lungo via Cittadella. Una donna di circa 55 anni è stata travolta da un'auto in transito mentre stava attraversando la strada. Un ruolo nell'incidente, si ipotizza, potrebbe averlo avuto la lieve foschia presente nelle prime ore del giorno. La donna, residente della zona, è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. A svolgere i rilievi del caso gli agenti della polizia locale del coneglianese.