Travolto da un suv, imprenditore 68enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Ennio Schincariol, l'ex imprenditore 68enne, residente a Santa Lucia di Piave, coinvolto giovedì mattina in un grave incidente avvenuto poco dopo le 9.30 circa in località Santa Maria del Piave a Mareno, lungo via Ungaresca sud. L'uomo è spirato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ieri sera, durante una delicatissima operazione chirurgica, dopo il ricovero d'urgenza a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto, soprattutto un forte trauma cranico.

Schincariol si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto da un suv, un Bmw X3 con alla guida un 85enne residente della zona, B.N.. Entrambi provenivano da Bocca di Strada e procedevano verso Santa Maria. A lanciare l'allarme è stato un testimone che aveva assistito allo schianto. Il ciclista, finito sul cofano e poi contro il parabrezza, sfondandolo, è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 al nosocomio trevigiano dove è morto, alcune ore dopo il ricovero. Intervenuti in via Ungaresca gli agenti della polizia locale del coneglianese che ha svolto accertamenti per chiarire le cause dello schianto e comunicato ora alla Procura di Treviso gli atti. Sarà aperto ora un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale a carico dell'automobilista, rimasto illeso ma sotto choc dopo l'incidente: l'uomo è stato sottoposto al test alcolemico, risultando negativo. Schincariol, originario di Vazzola, viveva con la sua famiglia in via Europa a Santa Lucia di Piave.