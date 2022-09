Tragico schianto tra furgone e trattore, un morto

Tragedia della strada nella mattinata di oggi, 7 settembre, a Mareno di Piave, lungo via Distrettuale, lungo la provinciale 45 che collega alla frazione di Bocca di strada. A perdere la vita un uomo di 51 anni, L.C., di Gaiarine. L'uomo era al volante di un furgone Opel, della torrefazione Hausbrandt, e stava procedendo da Tezze di Vazzola in direzione di Mareno di Piave. Affrontando una curva a destra il veicolo che guidata ha purtroppo invaso l'opposta corsia di marcia, schiantandosi contro un trattore con rimorchio che viaggiava verso Tezze ed era condotto da un agricoltore della zona. A causare l'invasione di corsia forse un malore del 51enne. Quando medici e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto, per lui non c'era più nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Intervenuti in via Distrettuale, già teatro di incidenti simili, anche i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale di Vittorio Veneto che ha già effettuato i rilievi del caso. Si tratta della quarta vittima della strada in provincia di Treviso dall'inizio di settembre.