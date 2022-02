Ciclista travolto da un suv, gravissimo al Ca' Foncello

Grave incidente nella mattinata di oggi, 10 febbraio, poco dopo le 9.30 circa in località Santa Maria del Piave a Mareno, lungo via Ungaresca sud, non distante dal civico 59. Un uomo di circa 70 anni, in sella alla sua bici, è stato travolto da un suv, un Bmw X3 con alla guida un residente della zona. A lanciare l'allarme è stato un testimone. Il ciclista, finito sul cofano e poi contro il parabrezza, sfondandolo, è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è per ora riservata. Intervenuta in via Ungaresca la polizia locale del coneglianese che ha svolto accertamenti per chiarire le cause dello schianto. Illeso l'automobilista, al volante di una Bmw X3: l'uomo è stato sottoposto al test alcolemico, risultando negativo.