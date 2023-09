Schianto fra due auto, macchina distrutta: ferita una 20enne trevigiana

Gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia sono intervenuti per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 settembre a Marghera, tra via Mutilati del Lavoro e via Pasini. L'impatto ha coinvolto due autoin una delle quali al volante c'era una ragazza di vent'anni originaria di Treviso.

È stata lei ad avere la peggio. I passanti raccontano di una giovane che perdeva sangue dalla testa, rimasta sempre cosciente anche se sotto choc dopo lo schianto. Portata all'ospedale dall'ambulanza del Suem è stata tenuta in osservazione per trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita ma è stata sottoposta a esami e accertamenti. Nessun rischio per l'uomo al volante dell'altro veicolo. Sembra, ma è in fase di verifica, che una delle macchine abbia imboccato una strada a senso unico finendo per scontrarsi con l'altra che arrivava in direzione opposta, in senso corretto di marcia. La viabilità, rallentata per le verifiche degli agenti, è poi tornata alla normalità. A gestire il traffico la polizia locale, mentre il carro attrezzi al termine dei rilievi si è occupato della rimozione del mezzo della giovane, praticamente distrutto sulla parte anteriore. Diverse persone si sono fermate avendo assistito all'incidente per vedere come stava la ragazza.