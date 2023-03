Travolto da un'auto, ciclista gravissimo al Ca' Foncello

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 12 circa, a Crespignaga di Maser, all'incrocio tra via Sacconi e via Giotto. Un anziano di circa 80 anni, P.T., è stato travolto da un'auto in transito e che proveniva dalle sue spalle. Al volante del mezzo che stava viaggiando in direzione di Castelfranco Veneto c'era un giovane che lavora nella zona, alla Crispi sport, e stava facendo ritorno a casa per pranzo. L'anziano è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale a Treviso, a bordo dell'elicottero. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'asolano. Alla base dello schianto ci sarebbe una manovra brusca del ciclista che avrebbe improvvisamente scartato dal lato verso il centro della strada.