Travolto da un'auto, 80enne muore dopo due giorni di agonia

E' morto dopo due giorni di agonia, a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale di cui è rimasto vittima. Pietro Tittoto, 80 anni, pensionato di Crespignaga di Maser, è la tredicesima vittima della strada dall'inizio del 2023. Un trend, quello della mortalità sulle nostre strade, che sembra purtroppo ricalcare l'andamento dello scorso anno. L'anziano lascia la moglie, Maria, e tre figli grandi. La data del funerale sarà fissata nelle prossime ore.

Tittoto è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto mercoledì scorso, 15 febbraio, attorno alle 12 circa, a Crespignaga all'incrocio tra via Sacconi e via Giotto. Il pensionato è stato travolto da un'auto in transito e che proveniva dalle sue spalle. Al volante del mezzo che stava viaggiando in direzione di Castelfranco Veneto c'era un giovane che lavora nella zona, alla Crispi sport, e stava facendo ritorno a casa per pranzo. Le condizioni di Tittoto sono apparse fin da subito gravi: l'uomo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale a Treviso, a bordo dell'elicottero, e qui è spirato 48 ore dopo. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'asolano. Alla base dello schianto si ipotizza una manovra brusca del ciclista che avrebbe improvvisamente scartato dal lato della carreggiata verso il centro della strada. Ma è possibile che la Procura di Treviso, dopo l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale, decida per una perizia cinematica che possa fare chiarezza su questo aspetto.