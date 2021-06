Operatore di Contarina travolto dal suo mezzo, ricoverato al Ca' Foncello

L'incidente attorno alle 8.30 a Maser, in via Collalto. L'uomo ha cercato di scansarsi ma ha riportato gravi lesioni ad una gamba. Soccorso da alcuni residenti che hanno dato l'allarme a Suem 118 e vigili del fuoco. Accertamenti a cura della polizia locale

Incidente sul lavoro attorno alle 8.30 di oggi in via Collalto, a Maser. A restare ferito un operatore di Contarina che era impegnato nello svuotamento di alcuni bidoncini. Improvvisamente il mezzo si è messo in movimento e ha investito il malcapitato che ha tentato di scansarsi, inutilmente. L'uomo ha riportato una seria frattura ad una gamba. In via Collalto intervenuti i medici e gli infermieri del Suem 118, con elicottero, ambulanza e automedica. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.