Schianti in mattinata a Roncade e Maser, due giovani ricoverati in ospedale

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, 15 novembre, alle 7.45 in via Bassanese a Maser. Uno scontro spaventoso ha coinvolto un'auto e una moto, con il motoclistista, un 20enne di Asolo, D.A., che è stato sbalzato per parecchi metri ma se l'è cavata con un forte spavento e lesioni non importanti. Intervenuta sul luogo dello schianto automedica e ambulanza del Suem di Montebelluna. Il giovane fortunatamente non è in pericolo di vita ma è stato portato da un'ambulanza del Suem 128 in codice giallo a Montebelluna per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Alle 8 altro incidente, questa volta a Musestre di Roncade, in via Principe. Una ragazza alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. L'automobilista è stata trasportata in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso: la giovane ha riportato traumi seri ma non sarebbe in pericolo di vita. L'elicottero del Suem 118, inizialmente mobilitato, non è potuto intervenire a causa delle leggera foschia che avvolgeva la zona.