Si schiantano in auto contro un platano nella notte: grave un 20enne

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un tremendo incidente stradale avvenuto verso le ore 4.20 di oggi lungo via Schiavonesca Marosticana (Sp248) a Crespignaga di Maser, nei pressi del distributore Esso. Ad avere la peggio il 20enne T.N. di Caerano San Marco ora ricoverato all'ospedale di Montebelluna a causa delle ferite riportate nell'impatto, mentre l'amico che era con lui è stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Nel dettaglio, a causa della fitta nebbia in quel momento in zona, l'Audi bianca su cui viaggiavano i due ragazzi si è improvvisamente schiantata contro un platano, finendo così letteralmente distrutta nell'impatto. Sul posto si sono subito portati sia il Suem 118 che i vigili del fuoco di Montebelluna e ai volontari di Asolo che hanno dovuto operare a lungo per liberare i due giovani dalle lamiere del mezzo. Nel mentre, invece, la polizia stradale ha effettuato i rilievi di rito. Fortunatamente, nonostante le terrificanti dinamiche del sinistro, i due feriti non sono comunque in pericolo di vita.