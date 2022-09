Scontro frontale tra auto, 30enne e un 64enne ricoverati al Ca' Foncello

La giornata di giovedì 1 settembre non si è caratterizzata solo per due incidenti mortali, a Cessalto e Montebelluna, ma anche per un terribile incidente che ha rischiato di accrescere ancor di più questo già pesantissimo bilancio. Verso le 21.30 circa, a Maserada sul Piave, in via Grave di Papadopoli nord, in località Case Trentin, un 30enne di Breda di Piave, mentre percorreva l'arteria con direzione di marcia Cimadolmo-Maserada, per cause da accertare, è andato a scontrarsi frontalmente con una Volvo condotta da un 64enne di Vazzola. Entrambi i conducenti sono stati trasportati dal medico e infermieri del Suem presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso: i feriti hanno riportato lesioni importanti ma ma non sarebbero in pericolo di vita. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge del caso.