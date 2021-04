Scontro tra due auto ed un camioncino dei rifiuti: morta una 45enne

E' di una giovane vittima il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto oggi verso le ore 15 lungo il torrente Menarè sulla SS 51 Alemagna a San Vendemiano, nei pressi del distributore Sia Fuel. A scontrarsi, purtroppo con esiti fatali per una 45enne di origini senegalesi (residente in zona), una Opel Agila guidata dalla donna ed un camioncino dei rifiuti della Savno. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma sembra confermata l'ipotesi che l'uomo alla guida del mezzo dell'azienda Savno si sia improvvisamente trovato di fronte, sulla propria carreggiata in direzione Conegliano, l'autovettura della 45enne.

Inevitabile a quel punto l'impatto frontale, tanto che poi i due mezzi sono finiti entrambi in un fossato a bordo strada con evidenti danni. Mentre però l'uomo non ha subito particolari lesioni nel sinistro, la donna è rimasta subito incastrata tra le lamiere della sua auto e solo l'intervento dei vigili del fuoco (sul posto con squadre da Vittorio Veneto e Conegliano, oltre all'autogru da Treviso) ha permesso di estrarla e affidarla alle cure del Suem 118 intervenuto sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimarla la donna è presto deceduta.

Coinvolta nel sinistro anche una Fiat Panda, con a bordo alcuni ragazzi, che nel tentativo di evitare l'incidente ha comunque impattato contro uno dei due mezzi coinvolti. Nonostante gli ingenti danni riportati dall'auto, tutti gli occupanti non hanno subito danni. Infine, sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito.