Bambino investito da un suv, trasportato in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, poco dopo le 16.40 a Miane in via Cava. Un bambino di 11 anni, uscendo dall'interno del cortile di casa, immettendosi sulla strada principale in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Mercedes con al volante una 29enne. Il giovanissimo è stato portato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano; ha riportato una frattura alla gamba sinistra e varie escoriazioni. Non versa per fortuna pericolo vita. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo e il Suem 118.