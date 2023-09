/ Via Felice Cavallotti

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: Michele muore a 46 anni

Tragedia giovedì sera, 21 settembre, in Via Cavallotti a Miane. Michele David, residente in paese, era alla guida di una Toyota Yaris finita contro un muro all'incrocio di Via Cavallotti. Fatale l'asfalto bagnato dalla pioggia, sul posto 118 e polstrada