Incidente frontale tra due auto nella notte: ferito un 76enne

Il sinistro è avvenuto verso le ore 22.40 di sabato a Miane, in via Roma. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto ed è stato liberato dai pompieri

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto sabato sera intorno alle 22.30 lungo via Roma a Miane. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma ad avere la peggio nell'impatto tra i due veicoli è stato un 76enne di Farra di Soligo, M.D., che a seguito dell'incidente è rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo. Sul posto sono quindi giunti i vigli del fuoco di Vittorio Veneto che hanno in breve messo in sicurezza la zona e liberato l'uomo che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118.

Verso le ore 20, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Ponte di Piave a seguito di una fuoriuscita autonoma di un'auto che fortunatamente non ha provocato feriti. Sul posto sono comunque giunte le squadre di Motta di Livenza e l'autogrù da Treviso per recuperare il mezzo incidentato.