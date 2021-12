Si schianta con la microcar contro un furgone: ferito un 15enne

E' di un 15enne ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Castelcucco, in via Santa Lucia. Il giovane si trovava infatti alla guida della sua microcar quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando così ad impattare contro un furgone proveniente dal senso opposto. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato lesioni gravi, ma solo qualche escoriazione al viso ed una ferita ad un ginocchio. Su posto si sono comunque portati l'automedica ed una ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV con personale medico infermieristico e volontari, oltre alla polizia locale per tutti i rilievi del caso. Il 15enne è stato invece trasportato all'ospedale di Montebelluna per tutti i controlli del caso.