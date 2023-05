Auto svolta, motociclista si schianta: è gravissimo al Ca' Foncello di Treviso

Grave schianto nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, a Mignagola di Carbonera, lungo via Duca d'Aosta, poco distante dallo stabilimento della De Longhi. Un motociclista. S.G., 40enne di origini albanesi ma residente a San Biagio, si è schiantato violentemente contro la fiancata destra di una Fiat Punto che proveniva dall'opposta direzione di marcia e stava svoltando a sinistra. Il centauro, sbalzato dal mezzo per alcune decine di metri, ha perso i sensi ed è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso da medico e infermieri del Suem 118. Illesa ma sotto choc l'automobilista.

L'utilitaria, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, stava viaggiando da Carbonera in direzione di Olmi di San Biagio di Callalta mentre la moto proveniva dall'opposta direzione di marcia e viaggiava a velocità sostenuta; a causare lo scontro è stato l'automobilista, una dipendente della De Longhi di circa 20 anni, che ha improvvisamente svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, senza dare la precedenza all'altro veicolo. Per i rilievi di legge sono giunti gli agenti della polizia locale del Corpo intercomunale Postumia romana. Il traffico ha subito rallentamenti. Il 40enne, dipendente di Atena, un'azienda della zona di Carbonera, stava recandosi al lavoro: le sue condizioni sarebbero disperate.